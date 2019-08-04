اللواء 73 مشاة يكشف عن التكتيك الذي يحقق خسائر كبيرة لقوات الوفاق

ليبيا – قدم اللواء 73 مشاة يوم امس السبت ملخصاً لمجريات المعارك بمحاور جنوب طرابلس ، مبيناً بأن سرية الكورنيت باللواء استهدفت 3 أهداف لمسلحي الوفاق نتج عنها تدمير 3 آليات ومقتل عدد من الأفراد بمحيط طريق الاصفاح وبطريق النقلية وجسر المطار.

المكتب الإعلامي التابع للواء إعتبر أن التكتيك العسكري المتبع من غرفة عمليات المنطقة الغربية وحسب التعليمات الصادرة من خلالها للوحدات العسكرية القتالية منها على صعيد لواء أو كتيبة ناجح جداً على الأرض.

وأكد أن تقدم القوات بالخطوات المحسوبة وإستنزاف قوة العدو خارج العاصمة بالمناطق المحيطة تتضمن درس استراتيجي يعكس كفاءة وقدرة ضباط القيادة العامة المكلفين بالحرب في المنطقة الغربية.

يشار أن أن العمليات العسكرية النوعية بالإضافة لضربات سلاح الجو الدقيقة قد ارهقت العدو وسجلت خسائر كبيرة في صفوفه.

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