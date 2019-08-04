داخلية المؤقتة : تفعيل خطة أمنية بالمدينة بالتنسيق مع القوات المسلحة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، تعليمات لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز، بشأن تفعيل خطة أمنية تشمل كافة الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إن تعليمات بوشناف المشددة تأتي تنفيذا لاتفاق مع رئيس الأركان العامة، عبد الرازق الناظوري، لتفعيل التنسيق والتعاون الأمني مع القوات المسلحة، بهدف ضبط الشارع العام، والقضاء على التجاوزات والخروقات الأمنية.

وأضافت داخلية المؤقتة أن بوشناف أصدر أوامره بتشكيل لجنة قبض مشتركة مع القوات المسلحة، لضبط المطلوبين، والصادرة في حقهم أوامر ضبط، والمحكوم عليهم جنائيا، وإعداد خطة أمنية معلوماتية لجمع المعلومات عن الخلايا المشبوهة والمندسين، ورصد تحركاتهم وضبطهم.

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