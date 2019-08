المتوسط:

تقدَّم وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، بـالشكر والـتقدير إلـي رئـيس وأعـضاء مـكتب الـبحث الـجنائي طـرابلس وذلك عـلى مـا بـذلوه مـن جـهد فـي أداء واجـبهم مـن أجـل الـرقي بـمستوى الأداء الأمـني، وضـبط الـعديد مـن الـمطلوبين وإحـالتهم إلـى جـهات الاخـتصاص.

فـمزيد مـن الـجهد والـعطاء لإرسـاء قـواعد الأمـن والإسـتقرار داخـل الـبلاد.

