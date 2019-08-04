العفو الدولية تزور مكافحة الهجرة تاجوراء

قام اليوم الاحد وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لفرع الجهاز أن الوفد قام خلال الزيارة بجولة داخل وحدة الإيواء التابعة للفرع لتفقد اوضاعهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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