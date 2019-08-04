“الكهرباء” تشرح سبب “الإظلام التام”.. وتُحذّر بشدة

218TV|خاص

ذكر إدراج للشركة العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن دخول مواطنين إلى محطات التحويل في العديد من المناطق، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة يؤدي إلى الإظلام التام، وله عواقب كبيرة أهمها عدم دخول بعض الوحدات، والتي تستغرق وقتاً من الزمن لإ رجاعها على الشبك، فيما لفت الإدارج إلى أن الوحدات الخارجة عن الخدمة هي الوحدات الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة بقدرة 840 ميغاوات، إضافة إلى وحدتي توليد واحدة بخارية والثانية غازية بمحطة الخمس بقدرة 200 ميغاوات، أما الوحدة الغازية الثالثة مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراتة المزدوجة فهي بقدرة 360 ميغاوات ، فيما الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري بقدرة 130 ميغاوات.

ووفق الإدراج فإن العمل لا يزال جاريا من قبل المهندسين والفنيين على إعادة تشغيل هذه الوحدات ودخولها على الشبكة الكهربائية، محذرة بشدة من تكرار دخول مواطنين إلى غرف التحكم، وإرباك العاملين، وإعادة التيار الكهربائي بالقوة، فيما دعا الإدارج أيضا كافة المدن التى ترفض طرح الأحمال بالدخول في عملية الطرح المبرمج من قبل غرفة التحكم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي لكافة ربوع ليبيا .

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