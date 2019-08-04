مقتل قيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي وتدمير رتل للمليشيات الإرهابية في بوقرين

طرابلس 4 أغسطس 2019 (وال) – تمكنت مقاتلات سلاح الجو الليبي بالقوات المسلحة العربية الليبية من استهداف موقع “كامبو النهر” جنوب مدينة مصراتة، والذي تستخدمه الجماعات الإرهابية كمقر لها .

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن الغارة أسفرت عن تدمير رتل مدجج بالأسلحة، والعصابات الإرهابية، من مصراتة وأكثرهم من مليشيات ما يسمى بكتيبة “الفاروق ” المتطرفة، ومن مدن درنة والزاوية، إضافة إلى عناصر إرهابية من ما يسمى مجلس شورى بنغازي الإرهابي .

يشار الى أن الغارة أسفرت عن مقتل أحد عناصر مجلس شورى أجدابيا الإرهابية، المدعو “فرج محمود شاغري”، التابع لتنظيم ما يسمى بتنظيم القاعدة الإرهابية .

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن مليشيات مصراتة إطلاقها عدة نداءات عبر اللاسلكي بإرسال سيارات إسعاف على وجه السرعة إلى موقع الاستهداف بالسدادة بعد قصف سلاح الجو على تمركزاتهم.

وكانت مُقاتلات سلاح الجو قد شنت، منذ نحو أسبوع، 8 غارات جوية على عدّة أهداف بمدينة مصراتة بينها الكلية الجوية وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع.

وبحسب المكتب الإعلامي لقاعدة الوطية الجوية، فإن القصف الجوي قد استهدف الكلية الجوية مصراتة وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع الجوي شرق المدينة. (طرابلس _ وال) ف و / ع ع

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