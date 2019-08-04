مجلس النواب :حسم معركة طرابلس بات قريباً

العنوان _طبرق أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني الليبي تحرز تقدما على جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الحسم العسكري بات قريبا. وأكد المريمي، في تصريح خاص لسبوتنيك، أن “الحسم العسكري من قبل الجيش الوطني الليبي سيكون خلال وقت قريب جدا بحسب …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
مقتل قيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي وتدمير رتل للمليشيات الإرهابية في بوقرين
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
“الكهرباء” تشرح سبب “الإظلام التام”.. وتُحذّر بشدة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
«الحكم المحلي» تدعو شركات الخدمات العامة لدعم مراكز إيواء النازحين
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
العفو الدولية تزور مكافحة الهجرة تاجوراء
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك