مجلس النواب :حسم معركة طرابلس بات قريباً

العنوان _طبرق أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني الليبي تحرز تقدما على جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الحسم العسكري بات قريبا. وأكد المريمي، في تصريح خاص لسبوتنيك، أن “الحسم العسكري من قبل الجيش الوطني الليبي سيكون خلال وقت قريب جدا بحسب …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية