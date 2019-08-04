مسؤول أمني ببنغازي يطلب من الشرطة “اليقظة التامة”

218TV|خاص

بحث مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي مع عدد من مديري الفروع والاقسام سير العمل الأمني في المنطقة، وتشديده قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ يوم الأحد المقبل، فيما اتخذت عناصر الأمن والشرطة في المدينة سلسلة من الخطط التي تضبط الأمر، وتمنع تعكير أجواء عطلة العيد.

وحث الخفيفي مديري الفروع ضرورة التشديد الأمني هذه الأيام، لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك مطالباً جميع العناصر ببذل المزيد من الجهود في العمل الأمني واليقظة التامه في المجاهرة بالأمن.

وأصدر الخفيفي تعليماته الصارمة بضرورة التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من أجل الحفاظ على أمن مدينة بنغازي وضبط الشارع العام ومساندة الأجهزة الأمنية.

ومنذ نحو عامين تشهد الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي استقرارا كبيرا بسبب بسط الجيش سيطرته على العديد من المناطق التي كانت خاضعة لمجموعات إرهابية ومسلحة، قبل أن يعيد الجيش الإدارات والمؤسسات الأمنية إلى السلطات المدنية، إذ تسلمتها تباعا عناصر أمنية، الأمر الذي أسهم في عودة الاستقرار والهدوء إلى المدينة.

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