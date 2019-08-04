توزيع مساعدات على النازحين في زليتن

أعلنت بلدية زليتن أنها ستشرع اليوم الأحد في توزيع مساعدات غذائية وغير غذائية على النازحين في المدينة.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن لجنة الأزمة بالبلدية تبدأ اليوم الأحد في توزيع سلات غذائية متكاملة على النازحين المسجلين بالبلدية تشمل سلات غذائية متكاملة ومواد تنظيف وحفاظات وحليب أطفال.

ودعت البلدية المشمولين بالمساعدات إلى الحضور الشخص لمقر لجنة الأزمة بالبلدية الكائن بالمسرح الوطنى وإحضار بطاقة الصرف ووضع عائلي لصرف الحفاظات وحليب الاطفال.

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