معالي وزير الداخلية يحيل عددا من رجال الأمن إلى إدارة التفتيش للإيقاف وضباط الشرطة بتهمة التقصير

بنغازي 04 أغسطس 2019 (وال) – أجرى معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف جولة تفتيشية في ساعات متأخرة من ليل السبت، واستمرت حتى الساعات الأولى لصباح الأحد وشملت كل مداخل بنغازي ومناطقها.

وزار معاليه ـ خلال الجولة ـ تمركزات الخطة الأمنية وعددا من مراكز الشرطة، وأحال خلالها عددا من رجال الأمن إلى إدارة التفتيش للإيقاف وضباط الشرطة بتهمة التقصير، بالإضافة لزيارته لعدد من تجمعات المواطنين.

وأجاب معاليه – بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك – على العديد من الأسئلة التي تهم رجال الأمن وكذلك الرأي العام فيما يتعلق بالقانون، والقضايا التي شهدتها المدينة مؤخرا. (وال – بنغازي) ع ع

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