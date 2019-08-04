شركة الكهرباء: الاظلام التام حدث بسبب عدم استجابة بعض المدن والمناطق لعملية طرح الاحمال

ليبيا – أرجعت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أسباب حدوث حالة الإظلام بالمنطقتين الغربية والجنوبية أمس الأول إلى عدم استجابة بعض المدن والمناطق لعملية طرح الاحمال والاعتداءات المتكررة على محطات تحويل 220كيلو فولت وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

شركة الكهرباء لفتت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنها نبهت عديد المرات من أن حدوث الإظلام له عواقب وخيمة في عدم دخول بعض الوحدات التي تستغرق وقتاً من الزمن لإرجاعها على الشبكة.

ونوّهت الشركة إلى أن الوحدات الخارجة عن الخدمة هي :”الوحدات الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة بقدرة 840 ميجاوات،وحدتي توليد واحدة بخارية والثانية غازية بمحطة الخمس بقدرة 200 ميجاوات،الوحدة الغازية الثالثة مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراته المزدوجة بقدرة 360 ميجاوات،الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري بقدرة 130 ميجاوات بعد تعثر دخولها أمس السبت”.

كما أشارت إلى أن العمل جاري من قبل المهندسين والفنيين على إعادة تشغيل هذه الوحدات ودخولها على الشبكة الكهربائية.

شركة الكهرباء ناشدت المواطنين بعدم الدخول لمحطات التحويل بالمناطق وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة،مشيرةً إلى أن هذا التصرف اللامسؤول يزيد من تفاقم المشكلة وإرباك العاملين بغرفة التحكم،داعيةً كافة المدن التى ترفض طرح الاحمال بالدخول في عملية الطرح المبرمج من قبل غرفة التحكم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي لكافة ربوع ليبيا.

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