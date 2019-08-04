مقتل المتطرف عبد الحفيظ الزندلي في ضربة جوية بين السدادة وأبوقرين

العنوان_طرابلس

لقي المتطرف ” علي عبدالحفيظ الزندلي ” الملقب بـ ” زازة ” مصرعه مساء السبت متأثراً بإصابته البليغة في ضربة جوية طالت تجمعاً لمسلحي حكومة الوفاق التابعين لمنطقتها العسكرية الوسطى أو ما يعرف بالمحور الجنوبي في منطقة ‎أبوقرين جنوب شرقي ‎مدينة مصراتة عندما كان منسحباً من السدادة ، وقد نعى الزندلي عبدالله إبن شقيقه عبر حسابه على فيسبوك مع صورة لدفن الجثمان في مصراتة قبل أذان المغرب كما نعته عدة حسابات أخرى محسوبة على مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي المتطرفة.

وقد نشر عبدالله الزندلي إبن شقيق القتيل صوراً لعمه خلال مشاركته في الأيام القليلة الماضية ضمن القوات التابعة لحكومة الوفاق المحتشدة في السدادة بغرض مهاجمة قاعدة الجفرة الجوية وكانت من بين الصور صورة تشير لتواجده في ما يعرف بالمحور الجنوبي الذي تتصدره ” قوة مكافحة الإرهاب ” التابعة للرئاسي وتتخذ موقعاً تابعاً للنهر الصناعي يعرف بإسم ” الكامبو ” مقراً لها .

ويعتبر ” زازة ” وهو من مواليد 1980 واحداً من أهم المطلوبين للقوات المسلحة الليبية منذ سنة 2016 أي قبل ثلاثة سنوات وتشير بعض المصادر إلى معلومات غير مؤكدة عن أنه كان مطلوباً أيضاً لقوة الردع الخاصة في طرابلس ولكن لم يتسنى لـ المرصد التأكد من القوة بالخصوص ، وفي المجمل لطالما لاذ المعني بالفرار من الجيش وكان آخر فرار له إلى مصراتة من حيث يقطن وينحدر بمدينة زلة وهي أحد مدن الجفرة الخمسة.

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