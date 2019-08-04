عودة التيار إلى الجنوب وعودة وحدات محطة الرويس إلى العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة التيار بصورة تدريجية إلى المنطقة الجنوبية، بعد أن نجح فنيو محطة أوباري في تغذية الوحدة الغازية الرابعة بالمحطة.

من جهة أخرى أفادت دائرة الإعلام بالشركة، بدخول خمس وحدات توليد بمحطة الرويس على الشبكة العامة للكهرباء بالكامل، إلى جانب الوحدة الأولى والرابعة بمحطة الزاوية.

وأكدت دائرة الإعلام، أن المهندسين والفنيين ببقية محطات التحويل، والعاملين بمراكز التحكم الوطنية والجهوية، يقومون بجهود كبيرة من أجل إعادة الاستقرار إلى الشبكة في مختلف المدن والمناطق.

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