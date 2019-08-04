القائد العام يعيد تعيين عميد “عبد الهادي العوامي” مديرًا لإدارة المراسم العسكرية

الرجمة 04 أغسطس 2019 (وال)- أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر قرارًا بإعادة تعيين عميد طيار عبد الهادي العوامي مديرًا لإدارة المراسم العسكرية بالقيادة العامة.

جاء ذلك في القرار رقم “315” لسنة 2019 ميلادي، والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، بإعادة تعيين العميد طيار عبد الهادي العوامي مديرا لإدارة المراسم العسكرية كإدارة هامة تعتمد على استخدام المعايير العالمية والدبلوماسية والبرتوكولات العسكرية.

يذكر أن عميد طيار هو أول المؤسسين لهذه الإدارة منذ التحاقه بعملية الكرامة ومن ذوي الاختصاص ويتميز بكفاءة وخبرة لا نظير لها في هذا المجال. (وال – الرجمة) ع ط / ع ع

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