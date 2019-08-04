بحث تأمين امتحانات الشهادة الثانوية بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس

بحثت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية التعاون مع مديرية أمن طرابلس لإعداد خطة لتأمين الطلاب الممتحنين بمرحلة شهادة إتمام التعليم الثانوي وأعضاء اللجان ومقار الامتحانات داخل نطاق عمل المديرية.

وعقد اجتماعا بين لجنة الإشراف ومديرية الأمن، بمقر رئاسة جامعة طرابلس، حضره رئيس لجنة الإشراف والمتابعة الدكتور محمد العتوق، ومساعد مدير مديرية أمن طرابلس عميد رمضان برباش، حيث نوقش إمكانية توفير كافة سبل الأمن للطلبة الممتحنين وإعداد الخطة اللازمة لحركة السير داخل الفضاء الجامعي.

وقام رئيس اللجنة رفقة مساعد مديرية أمن طرابلس بزيارة ميدانية لمقار اللجان المستهدفة بإجراء الامتحانات التي ستجرى في الجامعة.

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