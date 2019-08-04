ماذا قالت غرفة التجارة ببنغازي بشأن قرار تصدير جلود الأضاحي؟

أثنت غرفة التجارة والصناعة بنغازي، على قرار وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر، بخصوص السماح بنشاط تصدير الجلود.

ورحبت الغرفة، عبر موقعها الرسمي بالقرار الذي اعتبرته يساهم في الاستفادة من الجلود، بدلاً من رميها في مكبات القمامة، لافتة إلى أن موسم عيد الأضحى يمثل انتعاشه لصناعة الجلود.

وأكدت الغرفة أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على البيئة، حيث أنه في السنوات الماضية يتم إلقاء مئات الألاف من جلود أضاحي العيد في النفايات، وتتسبب في انتشار روائح كريهة وسط دعوات لاستغلالها اقتصاديا وعدم تركها تتعفن وتتحلل.

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