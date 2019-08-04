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ماذا قالت غرفة التجارة ببنغازي بشأن قرار تصدير جلود الأضاحي؟

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أثنت غرفة التجارة والصناعة بنغازي، على قرار وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر، بخصوص السماح بنشاط تصدير الجلود.

ورحبت الغرفة، عبر موقعها الرسمي بالقرار الذي اعتبرته يساهم في الاستفادة من الجلود، بدلاً من رميها في مكبات القمامة، لافتة إلى أن موسم عيد الأضحى يمثل انتعاشه لصناعة الجلود.

وأكدت الغرفة أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على البيئة، حيث أنه في السنوات الماضية يتم إلقاء مئات الألاف من جلود أضاحي العيد في النفايات، وتتسبب في انتشار روائح كريهة وسط دعوات لاستغلالها اقتصاديا وعدم تركها تتعفن وتتحلل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • يعني ليش مصكرين روسكم عالاستيراد والتصدير … ؟
    مش في مصانع في ليبيا ، مصانع جلود ومصانع سجاد ومصانع ملابس ومصانع احذية وحقاءب ومصانع اثاث ..؟!!!
    لماذا لا يكون في ليبيا اكتفاء اقتصادي ذاتي ،،، انت لما تبيع الخام. يصنعوه وبعدين تشريه على هيىءة حقاءب وأحذية وشنط …. يعني ليش انت ما تصنعاش بنفسك ،،،؟!!! هل انت غبي وضعيف ،،؟ هل انت ما عندكش إمكانيات ،،؟!! هل انت مستهلك لا تنتج ،،؟!! هذه إسءلة اسألوها لانفسكم .

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