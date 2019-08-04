الاقتصاد تعلن عن مشروع مترو أنفاق بقيمة 10 مليار يورو سيوفر 40 ألف وظيفة

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بطرابلس عن مشروع مترو الأنفاق والمزمع إنشاؤه بقيمه متكاملة بمبلغ 10 مليار يورو، مضيفاً أنه تم الاجتماع مع المستثمرين والجهات الليبية ذات العلاقة بهذا الشأن.

وأضاف العيساوي أن هذا المشروع سيكون من دون ضمانات وتمويل من الدولة الليبية حيث أنه سيوفر حوالي 40 الف وظيفة مباشرة وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي، وهذه المشاريع التي نحتاج إليها في ليبيا تحتاج إلى أموال طائلة يصعب توفيرها في ظل التذبدب الحاصل في أسعار النفط و إنتاجه وهو المصدر الرئيسي للدولة.

و تابع العيساوي قائلاً: سنتابع مع المسثمرين في هذا المشروع وغيرهم من المهتمين بالاستثمار خارج ليبيا، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أننا ننظر للمستقبل و ليبيا ستتجاوز محنتها، وسيكون لدينا لجنة مشتركة مع المسثمرين و سنواصل معهم العمل إلى أن نصل لصيغة مناسبة لتنفيذ هذا المشروع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية