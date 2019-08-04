الشاطر: إغلاق مطار زوارة أمام البعثة الأممية إجراء في محله

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر على قرار وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الذي جاء على لسان وكيلها هشام بوشكيوات بإغلاق مطار زوارة أمام الملاحة الجوية بكافة أنواعها.

الشاطر قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس السبت:” قرار وزارة المواصلات على لسان وكيلها هشام بوشكيوات إغلاق مطار زوارة امام الملاحة الجوية بكافة أنواعها رد في محله عن سكوت غسان سلامة على ما يتعرض له من قصف شبه يومي معرضا حياة المدنيين للخطر فضلا عن ارهابهم، تحية للوزارة .. أصبت”.

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