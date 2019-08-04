اخبار ليبيا الان

الشاطر: إغلاق مطار زوارة أمام البعثة الأممية إجراء في محله

تم النشر منذُ 17 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر على قرار وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الذي جاء على لسان وكيلها هشام بوشكيوات بإغلاق مطار زوارة أمام الملاحة الجوية بكافة أنواعها.

الشاطر قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس السبت:” قرار وزارة المواصلات على لسان وكيلها هشام بوشكيوات إغلاق مطار زوارة امام الملاحة الجوية بكافة أنواعها رد في محله عن سكوت غسان سلامة على ما يتعرض له من قصف شبه يومي معرضا حياة المدنيين للخطر فضلا عن ارهابهم، تحية للوزارة .. أصبت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اخوانى غبى فسلامة هو من فرض حكومة الوفاق بالرغم من رفضها من مجلس النواب حيث كانت المليشيات تسيطر على اقليمى طرابلس وفزان اما الان وبعد تغير الوضع وسيطرة الجيش الوطنى على اقليمى برقة وفزان ونصف اقليم طرابلس ويستطيع فى الاحاطة القادمة ان ينقل السلطة الى الحكومة المؤقتة وتصبح المليشيات الارهابية بلا غطاء سياسى ولهذا فان الخوان المفسدين يخربون بيوتهم بايديهم وايدى الليبيين الشرفاء لانهم اغبياء لان سلامة ينقل ما يصله من تقارير للمخابرات الغربية والاقمار الصناعية التى تسجل كل شئ حتى مايدور بين هذا الشاطر اسما الغبى فعلا والعبرة بالنهاية عندما يقول سلامة الحقيقة كاملة وقتها ستندموا

    رد