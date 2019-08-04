مراسل 218: 40 مليون دينار تصل بني وليد

كشف مراسل قناة 218 في بني وليد عن وصول سيولة نقدية قدرها 40 مليون دينار للمدينة قادمة من المصرف المركزي في طرابلس، مخصصة لفروع المصارف بالبلدية.

وستحصل فروع مصرف الجمهوية الثلاثة على 22 مليون دينار، و11 مليونا لفرع المصرف التجاري الوطني، و7 ملايين لفرع مصرف سوف الجين الاهلي.

من جهته ذكر مدير مكتب الاعلام بالبلدي أن السيولة سيتم توزيعها بعد التنسيق مع مدراء المصارف عن طريق منسقي القبائل، وهي الآلية المتعارف عليها في المدينة.

يشار إلى أن مدينة بني وليد تلقت سيولة نقدية بقيمة 40 مليون دينار في شهر يونيو الماضي.

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