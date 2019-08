أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن قوات الجيش تحرز تقدماً على جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الحسم العسكري بات قريباً.

وأشار المريمي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، إلى أن ما يؤخر الجيش هو خصوصية طرابلس كعاصمة وكذلك اكتظاظها بالسكان ووجود المقار الإدارية والمالية الرئيسية للدولة وحتى تتم عملية التحرير من دون خسائر أو إلحاق أضرار بالمواطنين.

