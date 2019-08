تعاون أمني بين «داخلية المؤقتة» والقوات المسلحة لتأمين بنغازي

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، تعليمات لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز، بشأن تفعيل خطة أمنية تشمل كافة الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية.

وتأتي تعليمات بوشناف تنفيذا لاتفاق مع رئيس الأركان العامة، عبد الرازق الناظوري، لتفعيل التنسيق والتعاون الأمني مع القوات المسلحة، بهدف ضبط الشارع العام، والقضاء على التجاوزات والخروقات الأمنية.

