توقعات بأنخفاض أسعار المواشي وأضاحي العيد

يتوقع عدد من المواطنين انخفاض في أسعار المواشي أضاحي العيد خلال اليومين القادمين، حيث يتراوح متوسط سعر الخروف الوطني 1200 و أعلى، ويبلغ سعر الخروف المستورد الاسباني من 450 الى 800

وهذه الاسعار التي تمت ملاحظتها في معظم اسواق المناطق في البلاد.

هذا وقد وصلت إلى ميناء مصراتة يوم الثلاثاء الماضي بواخر محملة بأكثر من 55 ألف رأس من الغنم قادمة من اسبانيا.

و الأسبوع الماضي وصلت إلى ميناء طبرق البحري باخرة محملة بأكثر من 17 ألف خروف اسباني .

ومايقارب الــ10 آلاف رأس من الغنم الاسباني وصلت إلى ميناء طرابلس البحري خلال هذا الشهر .

وبالأمس دخلت باخرة على متنها 7000 رأس غنم اسباني وهذه الاغنام يأمل المواطنين ان تساهم في انخفاض أسعار الأضاحي بصفة عامة.

ومع ملاحظة قيام معظم التجار ببيع الاضاحي للمواطن مع اتاحة فرصه له بأمكانية دفع سعر الخروف بالصك أو الدفع الكاش دون نسبة، والاسعار تختلف من تاجر الى اخر.

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