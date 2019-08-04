المتوسط

أعلن مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة – في بيان اليوم الأحد- “إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1523 شخصا عبر منفذ السلوم، منهم 318 مصريا و1205 ليبيا”.

وأوضح أنه عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 844 مصريا, منهم 670 سافروا بصورة شرعية و174 بصورة غير شرعية, كما عبرت 317 شاحنة في الاتجاهين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار إلى مغادرة 149 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ “مساعد” الليبي, وإنهاء إجراءات وصول 168 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

The post إنهاء إجراءات سفر 1523 شخصا في منفذ السلوم بينهم 1205 ليبيًا appeared first on صحيفة المتوسط.

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