وصلت اليوم الأحد سيولة نقدية الى مصارف بني وليد تقدر قيمتها ب 40 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي بالبلدية، أنه سيتم الشروع في توزيعها حسب آلية تم وضعها من قبل لجنة المتابعة التي شُكلت من قبل المجلس البلدي بني وليد.

