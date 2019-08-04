مالطا إندبندنت: من الصعب استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا هذا العام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصبح من الصعب على شركة طيران مالطا استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا، خلال العام الجاري، بسبب الهجمات الأخيرة على مطار طرابلس، حسبما أوردت صحيفة الإندبندنت المالطية.

وتضمن الخبر، الذي أوردته الصحيفة المالطية اليوم الأحد، أن شركة طيران مالطا تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى طرابلس، لكن يبدو أن الوضع قد تغير الآن، بسبب الاشتباكات الدائر رحاها في طرابلس.

حيث أكدت وزارة السياحة المالطية، أن استئناف الرحلات المجدولة من ليبيا وإليها، أمر مرغوب فيه من قبل الحكومتين في الوقات الحالي .

وأوضح أن وزارة السياحة تجري حاليًا مناقشات مع حكومة الوفاق حول إمكانية إدخال رحلات مجدولة من وإلى مطار معيتيقة بطرابلس، ويجري حاليا النظر في خيارات مختلفة ومناقشتها مع مختلف المشغلين.

الجدير بالذكر أن مطار معيتيقة الدولي، يتعرض بشكل شبه يومي لسقوط بعض القذائف ما تسبب في إيقاف العديد من الرحالات الدولية والمحلية .

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