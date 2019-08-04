مستشفى زلة: نفتقر لأبسط المواد العلاجية وصحة الوفاق لم تتخذ أي إجراء لتوفيرها

ليبيا – قال مدير مستشفى زلة القروي المكلف المهدي خليفة إن المستشفى يفتقر لأبسط المواد العلاجية كالأدوية علاوة على حاجة المبنى للصيانة، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قدمت دعم يتمثل ببعض المعدات لتجهيز المستشفى وتخفيف معاناة المواطن.

المهدي أشار خلال مداخلة هتافية عبر برنامج “موطني” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق لم تولي أي اهتمام لمستشفى زلة القروي و للمركز الصحي سابقاً على الرغم من التواصل معها لحل الأزمة التي يعاني منها المواطن.

وأفاد أن المستشفى يعاني من نقص بالعناصر الطبية ويحتاج لوقفة جادة من وزارة الصحة على الأقل بشأن تزويده بالأطباء خاصة أن طاقم المشفى يتضمن طبيبتان ودكتور عام عددهم 2 دون وجود طبيب مختص، مؤكداً أن العناصر الطبية موجودة بشكل جيد بالمستشفى لكنها تفتقر لأبسط الإمكانيات.

أما بشأن وجود عيادات خاصة وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة و الولادة و الكسور علق قائلاً:”مستشفى هون يبعد 180 كيلو و الظروف الأمنية والوقود و السيولة مشاكل لا تخفى على الكثير فقد حصل العديد من المآسي والحوادث حيث يتم نقل المصابين عبر الإسعاف لمستشفى العافية هون إما أن تصل الحالة للمستشفى أو يتوفاها الله”.

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