شحنة أغنام جديدة تصل ميناء طرابلس

أعلنت إدارة ميناء طرابلس اليوم الأحد، عن وصول السفينة SUH QUEEN التابعة للوكيل الملاحي “المنتظمة” محملة بخمسة آلاف رأس من الأغنام و500 عجل مستوردة كلها من إسبانيا.

وكان ميناء طرابلس قد استقبل الخميس الماضي السفينة “فري دوم” وعلى متنها أكثر من 9671 رأس أغنام مستورد.

يشار إلى أن مصدرا مطلعا رفيع المستوى يعمل بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس كان قد كشف خلال تصريحات خاصة لـ218 أن عدد الشركات المتحصلة على اعتمادات لتوريد الأضاحي في شهري يونيو ويوليو بلغت 47 شركة تمارس نشاطها التجاري في عموم ليبيا.

وأضاف ذات المصدر أن قيمة الاعتمادات التي منحت لهذه الشركات بلغت 34 مليون يورو، و13 مليون دولار.

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