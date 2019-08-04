متهمًا إياها بانتهاك تعاليم الدين .. الفسي:  يهاجم قناة “ليبيا الأحرار” وبن عثمان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مسؤول ملف الأوقاف بالمكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي السابق، ونيس المبروك الفسي، إن سفك القيم، واغتيال المبادئ لايقل جرمًا وأثرًا، عن سفك الدماء، وهدم البنيان.

الفسي أضاف – في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – أن المسلك الأول ربما يكون مقدمة للمستنقع الثاني، ووقود الحروب، ومداد الضغائن.

وتابع، إن ما تفعله قناة “ليبيا الأحرار”، وخطها الإعلامي وضيفها الدائم في إشارة إلى “نعمان بن عثمان”، من عنصرية، وجهوية وانتقاص وتمييز، انتهاك صريح لتعاليم الدين، وجميل أعرافه، وجريمة في حق الشعب الليبي، وتشويه لعواطف وأفكار الناشئة من الجيل الجديد.

وواصل المبروك، أنه لا خير في ممولي القناة إن لم يأخذوا على يد مديرها، ولا خير في موظفي القناة إن لم يستدركوا تحريرها، مُختتمًا: “ولا خير فينا إن لم نقل للمُسيء أسأت، أو نكتم الحق خوفًا وطمعًا”.

يشار إلى أن ونيس المبروك – أحد قيادات الإخوان المسلمين، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه يوسف القرضاوي – قال في خِطبة له عام 2011م، إن حلف الناتو لو شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لبادر له.

وأضاف أن الرسول الكريم، قال: “لقد شاهدت حلفًا في دار ابن شجعان، “وهو حلف كان معروفًا عن العرب”، للجاهلية، لو دُعيت إليه الآن لأجبت”.

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