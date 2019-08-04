غرفة عمليات أجدابيا: مستعدون لتنفيذ أوامر القيادة العامة الجديدة بمحاور طرابلس

ليبيا – قال معاون آمر غرفة عمليات أجدابيا بالجيش القائد الميداني سعد الفاخري إن الغرفة أمنت النقاط كافة المكلفة من القيادة العامة بتأمينها ومستعدة لتنفيذ الأوامر الجديدة بمحاور العاصمة طرابلس.

الفاخري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أن الغرفة أمنت مناطق ارتكازها بالأسلحة اللازمة والذخائر والأفراد على مستوى رفيع وفي انتظار الأوامر للتقدم إلى مواقع تمركز جديدة داخل العاصمة طرابلس.

وأشار الفاخري إلى أن غرفة عمليات أجدابيا تمكنت أمس الأول من التقدم في تمركزات جديدة أمامية في مقابل تراجع المليشيات بمحور عين زارة.

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