شركة طيران مالطية تعدل عن قرارها بتسيير رحلات إلى ليبيا

أكدت صحيفة مالطا إندبندنت إن شركة طيران بلادها لن تستأنف رحلاتها الجوية إلى ليبيا هذا العام، بسبب الهجمات المتكررة على مطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت الصحيفة الصادرة اليوم الأحد، أن الشركة كانت تخطط فعليا لاستئناف رحلاتها إلى طرابلس ولكن الأمر قد تغير الآن.

وأشارت مالطا إندبندنت إلى أن السلطات المالطية، كانت أجرت مشاورات مع ليبيا عن إمكانية إدخال رحلات مجدولة من مطار معيتيقة وإليه، وناقشت خيارات مختلفة مع المشغلين حسب قولها.

