المتوسط

أعلن مدير إدارة موقع الشويرف م. محمد حطابة بجهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، أنه “تم فتح المسار الأوسط بنسبة تدفق 0.7 متر مكعب لكل ثانية.

وأضاف في تدوينة نشرتها نقابة عمال النهر الصناعي- منظومة الحساونة، أنه تم فتح المسار الشرقي بنسبة 0.4 متر مكعب لكل ثانية، مؤكدا أنه سيتم زيادة نسبة الفتح في هذا المسار اليوم الأحد، لتصبح 2.4 متر مكعب لكل ثانية، مؤكدا أنهم سيستمرون في فتح المسار الشرقي حسب طلب غرفة التحكم الرئيسية الى ان يصل إلى معدلاته الطبيعية السابقة.

The post فتح مسار الأوسط والشرقي بمنظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية