وزير اقتصاد الوفاق يعلن عن مشروع بتكلفة تصل إلى 10 مليار يورو

المتوسط

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي عن مشروع مترو الأنفاق والمزمع إنشاؤه بقيمه متكاملة بمبلغ 10 مليار يورو، مضيفاً أنه تم الاجتماع مع المستثمرين والجهات الليبية ذات العلاقة بهذا الشأن.

وأضاف العيساوي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بطرابلس، أن هذا المشروع سيكون من دون ضمانات وتمويل من الدولة الليبية حيث أنه سيوفر حوالي 40 الف وظيفة مباشرة وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي، مبينا أن هذه المشاريع تحتاج إلى أموال طائلة يصعب توفيرها في ظل التذبدب الحاصل في أسعار النفط و إنتاجه وهو المصدر الرئيسي للدولة.

وتابع العيساوي قائلاً إنهم سيتابعون مع المستثمرين في هذا المشروع وغيرهم من المهتمين بالاستثمار خارج ليبيا، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع المستثمرين وسيواصلون معهم العمل إلى حين الوصول لصيغة مناسبة لتنفيذ هذا المشروع .

