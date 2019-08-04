رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

اطلع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه مع رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه، على الإجراءات التي قام بها الديوان من أجل إحكام الرقابة على المال العام، وضمان سلامة التصرفات المالية للجهات العامة.

وقال ديوان المحاسبة، إن اللقاء الذي جمع الجانبين بمدينة القبة، بحث التدابير الموضوعة للتحقق من أداء وكفاءة الجهات العامة.

هذا وأكد المستشار عقيلة صالح على ضرورة بذل المزيد من الجهد، والسير قدما لتحقيق نتائج أفضل في عمل ديوان المحاسبة، واتفق الجانبان على قيام رئيس مجلس النواب بزيارة رسمية إلى مقر ديوان المحاسبة، للاطلاع عن كثب على عمل الديوان، ومعدلات الإنجاز فيه.

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