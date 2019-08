الوطنية لحقوق الإنسان تطالب المدعي العام في بنغازي بالتحقيق في اغتيال كوافي

المتوسط

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا وكتب المدعي العام في بنغازي، ومديرية الأمن في المدينة، بفتح تحقيق شامل وعاجل في مقتل الناشط المدني أحمد عمر كوافي الذي عثر على جثته صباح الأربعاء على شاطئ البحر في منطقة براني جنوب غرب بنغازي.

وأوضحت اللجنة أن كوافي قتل برصاصة في الرأس وألقي في البحر إلا أن الأمواج قذفته للساحل.

وشددت اللجنة على ضرورة معاقبة مرتكب الجريمة البشعة وتقديمه العدالة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، كما كان الحال مع الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والدولية، القانون الانساني.

وأكدت اللجنة أهمية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم، وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي ارتكبت وما زالت ترتكب ضد الابرياء والمدنيين في جميع انحاء البلاد.

