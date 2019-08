بعد اقتحام مسلحين لعدد من محطات الكهرباء.. انقطاع الكهرباء عن عدة مدن

المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع الكهرباء عن عدة مدن بسبب اقتحام مسلحين لمحطات كهرباء.

دخول مجموعة مسلحة ظهر اليوم الاحد إلى محطة تحويل بوكماش نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية وانقطاع الكهرباء عن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان.

كما أعلنت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك دخول مجموعات خارجة عن القانون ظهر اليوم الأحد إلى محطات تحويل شرق طرابلس، وكعام ، والخمس مفاتيح ، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

وأكدت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها عما قد يحدث بسبب مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تسبب في انخفاض التردد الأمر الذي يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، وتهديد استقرار شبكة الكهرباء.

وأوضحت الشركة في تدوينة أخرى أنه تم إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجياً وجاري العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة اوباري الغازية.

