شركة الكهرباء: 1530 ميغاوات لا تزال خارج الخدمة

ناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين عدم الدخول إلى محطات التحويل بالمناطق وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، كما ناشدت المدن الرافضة لطرح الأحمال الدخول في الطرح المبرمج، للحفاظ على استقرار الشبكة.

وقالت الشركة إن فنييها قاموا خلال وقت قياسي بإدخال وحدات التوليد إلى الشبكة العامة، مشيرة إلى أن ثمة وحدات لاتزال خارج الخدمة، وقد تستغرق وقتا لإرجاعها.

وأوضحت الشركة أن الوحدات الخارجة عن الخدمة هي الوحدات الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة، ووحدتان بمحطة الخمس، ووحدة غازية ومولد بخار بمحطة مصراتة المزدوجة، والوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية.

هذا ويبلغ إنتاج هذه الوحدات 1530 ميغاوات.

من جانب آخر، أكدت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعات خارجة عن القانون باقتحام محطة تحويل بوكماش، قرب زوارة، ومحطات تحويل شرق طرابلس، وكعام، والخمس، في محاولة لإرجاع التيار الكهربائي بالقوة. وقالت الشركة إن اقتحام المجموعة المسلحة لمحطة تحويل بوكماش، نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مدن الزاوية والجميل والعجيلات، ومناطق الحرشة وجنوب مدينة صرمان. وأضافت الشركة أن هذه التصرفات غير المسؤولة تتسبب في انخفاض التردد، ما يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، وتهديد استقرار الشبكة الكهربائية.

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