إعلان وزير اقتصاد الوفاق عن مترو أنفاق طرابلس يقابل بردود أفعال ساخرة

طرابلس-العنوان

قوبل إعلان وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي عن مشروع مترو للأنفاق بطرابلس بقيمة 10 مليار يورو بموجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت ردود الأفعال الساخرة نتيجة للمشاكل التي يعانيها المواطنين في العاصمة طرابلس من انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع البنزين وغياب السيولة عن المصارف التجارية.

وعبر حسابه على تويتر قال أحد المواطنين “صالح سليمان” “وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق يعلن عن مشروع مترو الأنفاق بقيمة 10 مليار يورو، شن الصنف اللي واخذينه ! ؟ غير صلح الطريق وجهز مستشفياتك”.

من جانبه قال المواطن عبدالسلام محمد عبر صفحته على “فيسبوك” وزير الاقتصاد بين المشاكل إلى نعانوا منها كلها … قرر يدير ميترو!! على الحال هذا بنقربوا من نهاية العالم أكثر من المتوقع”.

وقال المواطن عبدو التومي “عصابة السراج في طرابلس علي العيساوي -عضو جماعة الاخوان (اكرمكم الله) والمتهم الأول في مقتل اللواء عبدالفتاح يونس -يعلن اليوم عن مشروع مترو الانفاق بقيمة عشرة مليار يورو!! كل هذا والعاصمة بلا كهرباء لأكثر من 24 ساعة وطوابير على البنزين والمصارف وحكم ميليشيات”.

من جانبه قال المواطن معتز صالح “هو على أساس أهو أحنى نخدموا و مشاريع مترو أنفاق بعشرة مليار حتى في بر الشياطين ما صارتش و أصلا وينها الكهرباء إلى بتخدمه بيها او وين الكثافة السكانية العالية باش أدير مترو أنفاق”.

وكانت قد استقبلت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق مطلع شهر أبريل من العام الماضي عروضا من عدد شركات أجنبية، بخصوص استثمارات تتعلق بمشروع مترو الأنفاق بمدينة طرابلس.

وعرضت الشركات الأجنبية مشاريعها المقترحة لتنفيذ شبكة مترو المدينة طرابلس والفترات الزمنية التي ستحتاجها، بالإضافة إلى استعراض خطط تمويل المشروع وفق آليات استثمارية.

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