مهددًا بأن الرد سيكون قاسي .. مليشيا الصمود : تهدد العاملين بشركة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب المدعو إحميدة الجرو، الناطق باسم ميليشيا ماتسمي بـ”الصمود” التي يقودها المدعو صلاح بادي، المدرج ضمن قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن، شركة الكهرباء بتحمل مسؤولياتها وإلا تستقيل.

الجرو أضاف في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاستهتار والعبث بالمواطنين، لن يسُمح به ولا باستمراره، موضحًا أن هذا العمل ليس له علاقة بالحمولات ولا الانقطاعات.

وتابع أن هذا العمل المقصود به تقديم ولاءات لشخص يكون المنقذ للمواطنين، موضحًا أن كل قوات ماتسمي بــ”بركان الغضب” تضع شركة الكهرباء، في مسؤلياتها، مُحذرًا من أنه سيكون لهم رد آخر لما يحدث.

يُشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقتين الغربية والجنوبية، جراء خروج مفاجئ عن الخدمة لبعض وحدات التوليد.

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