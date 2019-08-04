اخبار ليبيا الان

النايض يتهم جماعة الإخوان بفبركة تصريحات عن الأمازيغ ونسبها له ويجدد وصف الجماعة بالفاشية

تم النشر منذُ 16 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم الأحد صحة تصريحات منسوبة له تستهدف النسيج الإجتماعي الأمازيغي والمذهب الإباضي ، مؤكداً عدم حديثه عن الموضوع أصلاً.

وقال النايض في تصريح لـ المرصد بأن حسابات مزورة موالية لجماعة الإخوان المسلمين التي جدد وصفه لها بالفاشية فبركت وأطلقت تصريحاً مزوراً على لسانه يحتوي إهانات نحو الأمازيغ والإباضية، وهو الأمر الذي لم يحدث أطلاقاً .

وأضاف : ” لم أدلي بأي تصريح منذ الشهر الماضي لا عن الأمازيغ ولا عن أي موضوع آخر منذ آخر خروج لي عبر قناة ليبيا روحها الوطن رفقة الإعلامي نبيل الحاج، وهي منشورة ومفرغة بالكامل على موقعكم ” .

وأشاد النايض في حديثه بالنسيج الإجتماعي الأمازيغي الأصيل وثقافته الضاربة في اعماق تاريخ ليبيا مؤكداً بأنه لطالما إرتبط بوشائج أخوة وصداقة يعتز بها مع العديد من المثقفين والكتّاب والسياسين الامازيغ وكذلك المشايخ والعلماء الإباضية، داعياً لعدم الإنجرار وراء سياسات الجماعة الإخوانية الفاشية وفبركاتها وتلفيقاتها التي ترمي الى التشويه والفتنة .

كما نفى كذلك صحة نبأ نسبته له قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الإخواني بشأن نيته تأسيس كتائب مسلحة وتمويلها للمشاركة في العملية القائمة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس مؤكداً بأن هذه القناة لا تتوقف عن إختلاق الزيف وإجترار الكذب .

وكانت تلك التصريحات المزورة قد وردت على صفحة عامة تحمل إسم عضو المؤتمر الوطني السابق هاجر القايد المنحدرة أصلاً من مكون الأمازيغ وكانت القايد قد حذرت بدورها مراراً على عدم إمتلاكها أي صفحة عامة وإتهمت تكراراً جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء هذه الصفحة .

منشور مفبرك عبر صفحة القايد المزورة

وخلال السنة الأخيرة نشطت عدة حسابات مزورة تديرها نفس المجموعة من إسطنبول وطرابلس وتونس منتحلة أسماء شخصيات ومؤسسات إعلامية معروفة لفبركة الأخبار من خلالها مستغلة عدم إنتباه بعض المواطنين في التفريق بين الأصلي والمزور .

ومن هذه الصفحات التي نشطت مؤخراً إضافة لصفحة هاجر القايد هناك العديد من الصفحات الأخرى منها صفحة النائبة سهام سرقيوة التي لطالما أكدت بأنها مزورة وجلبت لها المشاكل مع الناس وفي المجمل تصب كل منتوجات تلك الصفحات في إتجاه تشويه خصوم الإخوان المسلمين ونسب تصريحات غير منطقية لهم تجاه الجماعة بما يظهرها بمظهر الجماعة المظلومة التي يحملونها مسؤولية ثقب الأوزون كما في أحد التصريحات المفبركة المنسوبة للواء المتحدث أحمد المسماري .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاخوان المفلسين المفسدين من شر ما خلق خوارج العصر .الاخوان والحمد لله انهم رغم انفاقهم المليارات على اعلامهم الكاذب فانهم وباعترافهم انفسهم حقق فشلا زريعا لان كثرة الكذب والفبركة تؤدى فى النهاية الى عدم تصديق اى اخبار من هذا المصدر حتى لو كان القليل جدا منها صحيحا انظر الى الكلاب المسعورة التى تنبح ليل نهار لارضاء سيدها اردوغان ما هى المحصلة تقدم وانتصار لمن يهاجموهم فى مصر ترأس الاتحاد الافريقى ونظمت الاتحاد الافريقى وفى ليبيا انتصارات فى بنغازى ودرنة والجنوب والان فى المنطقة الغربية بينما هزائم لاردوغان فى عقر داره فى انقرة واسطنبول حتى اصبح مهبول والان فى السودان الاتفاق على اعلان دستورى برعاية الاتحاد الافريقى مكسب لرئيسه عبدالفتاح السيسى قاهر الاخوان وهو من حبس مرشدهم الضال وكبار عصابته الاجرامية وفى ليبيا قاهر اخر للخوان المشير خليفة حفتر نصره الله على شر خلقه ونرى كل يوم هلاك عدد من المتنطعين كلاب النار الاشرار ليخلص العالم من شرهم فهم من شوهوا صورة الاسلام السمح واستغلهم الصهاينة لترويج اكذوبة انتشار الاسلام بالسيف عكس الحقيقة فالاسلام انتشر بفضل قيمه السامية من صدق وامانة وحب الخير للاخرين واول من دعا للقضاء على الرق والعبودية واعلاء قيمة المواطنة كما فى ااحديث الشريف الناس سواسية كأسنان المشط واول من دافع عن حقوق الحيوانات. حيث دخلت امرأة النار لانها حبست هرة. واخرى بغية دخلت الجنة لانها سقت كلب .فديننا الاسلامى دينا قيما .اما عبدت المرشد فدينهم يخلط بين المعاملات الاسلامية والمعاملات اليهودية العنصرية مثل شعب الله المختار عند اليهود والتعالى بالايمان عند الخوان والاثنين قلوبهم كالحجارة ويسعون فى الارض فسادا وسفكا للدماء

    رد