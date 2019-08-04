النايض يتهم جماعة الإخوان بفبركة تصريحات عن الأمازيغ ونسبها له ويجدد وصف الجماعة بالفاشية

ليبيا – نفى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم الأحد صحة تصريحات منسوبة له تستهدف النسيج الإجتماعي الأمازيغي والمذهب الإباضي ، مؤكداً عدم حديثه عن الموضوع أصلاً.

وقال النايض في تصريح لـ المرصد بأن حسابات مزورة موالية لجماعة الإخوان المسلمين التي جدد وصفه لها بالفاشية فبركت وأطلقت تصريحاً مزوراً على لسانه يحتوي إهانات نحو الأمازيغ والإباضية، وهو الأمر الذي لم يحدث أطلاقاً .

وأضاف : ” لم أدلي بأي تصريح منذ الشهر الماضي لا عن الأمازيغ ولا عن أي موضوع آخر منذ آخر خروج لي عبر قناة ليبيا روحها الوطن رفقة الإعلامي نبيل الحاج، وهي منشورة ومفرغة بالكامل على موقعكم ” .

وأشاد النايض في حديثه بالنسيج الإجتماعي الأمازيغي الأصيل وثقافته الضاربة في اعماق تاريخ ليبيا مؤكداً بأنه لطالما إرتبط بوشائج أخوة وصداقة يعتز بها مع العديد من المثقفين والكتّاب والسياسين الامازيغ وكذلك المشايخ والعلماء الإباضية، داعياً لعدم الإنجرار وراء سياسات الجماعة الإخوانية الفاشية وفبركاتها وتلفيقاتها التي ترمي الى التشويه والفتنة .

كما نفى كذلك صحة نبأ نسبته له قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الإخواني بشأن نيته تأسيس كتائب مسلحة وتمويلها للمشاركة في العملية القائمة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس مؤكداً بأن هذه القناة لا تتوقف عن إختلاق الزيف وإجترار الكذب .

وكانت تلك التصريحات المزورة قد وردت على صفحة عامة تحمل إسم عضو المؤتمر الوطني السابق هاجر القايد المنحدرة أصلاً من مكون الأمازيغ وكانت القايد قد حذرت بدورها مراراً على عدم إمتلاكها أي صفحة عامة وإتهمت تكراراً جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء هذه الصفحة .

وخلال السنة الأخيرة نشطت عدة حسابات مزورة تديرها نفس المجموعة من إسطنبول وطرابلس وتونس منتحلة أسماء شخصيات ومؤسسات إعلامية معروفة لفبركة الأخبار من خلالها مستغلة عدم إنتباه بعض المواطنين في التفريق بين الأصلي والمزور .

ومن هذه الصفحات التي نشطت مؤخراً إضافة لصفحة هاجر القايد هناك العديد من الصفحات الأخرى منها صفحة النائبة سهام سرقيوة التي لطالما أكدت بأنها مزورة وجلبت لها المشاكل مع الناس وفي المجمل تصب كل منتوجات تلك الصفحات في إتجاه تشويه خصوم الإخوان المسلمين ونسب تصريحات غير منطقية لهم تجاه الجماعة بما يظهرها بمظهر الجماعة المظلومة التي يحملونها مسؤولية ثقب الأوزون كما في أحد التصريحات المفبركة المنسوبة للواء المتحدث أحمد المسماري .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية