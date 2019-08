المتوسط

زار وفد من منظمة العفو الدولية اليوم الاحد، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على فيسبوك، أن الوفد قام بجولة داخل وحدة الإيواء التابعة للفرع لتفقد اوضاعهم .

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أعلنت أن عدد طالبي اللجوء المسجلين والموجودين على الأراضي الليبية تجاوز ال50 ألف لاجئ، مشيرة إلى أنها زارت مراكز الاحتجاز في ليبيا لأكثر من 700 مرة لمتابعة ظروف الاحتجاز

The post وفد العفو الدولية يتفقد وحدة إيواء المهاجرين بتاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية