هرب من إجدابيا..مقتل أحد المتطرفين بغارة جوية في منطقة السدادة

أخبار ليبيا24

قتل المتطرف فرج محمود بقينة شاغري الزوي في منطقة السدادة بضربة جوية دقيقة نفذت من قبل سلاح الجو لدي القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فجر الجمعة.

ووجه سلاح الجو ضربة جوية لتجمع لقوات الوفاق أثناء تواجدهم في مقر كامبو النهر جنوب مدينة مصراتة والتي تتخذها عناصر الوفاق نقطة تجمع لهجماتها الإرهابية.

والإرهابي الزوي المكنى صقر مواليد 1991 ومن سكان حي الأدغال إجدابيا خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة إجدابيا خلال يناير و فبراير 2016 من ضمن المجاميع المتطرفة والتي كانت تتواجد بالمدينة قبل طردها.

التحق الزوي بعد هروبة من مدينة اجدابيا وبقية المجاميع المتطرفة بسرايا الدفاع عن بنغازي بعد الإعلان عن تأسيسها في يونيو 2016.

شارك المتطرف في الهجمات الإرهابية على الهلال النفطي ومدينة إجدابيا ومناطق شرق إجدابيا خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 .

أغلب تواجد الإرهابي الزوي كان في مدينة مصراتة وفي الصحراء يتنقل عبرها وخاصة جنوب المدينة.

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