المتوسط

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الاشتباكات الجارية في طرابلس أجبرت ما يزيد عن 120,000 شخصٍ على الفرار من منازلهم.

وتتواصل الاشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الساعية لتحرير المدينة، ومليشيات الوفاق التي تسيطر عليها، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى.

