تعرف على اسعار تذاكر الخطوط الجوية الليبية الجديدة لكافة الرحلات

أصدرت شركة الخطوط الجوية الليبية قرارا يقضي بخفض أسعار التذاكر على كافة الرحلات الجوية التابعة للشركة بعد إصدار الرئاسي لقرار بتخفيض الرسم المفروض على بيع النقد الاجنبي.

وأعلن مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة في تصريحات اعلامية لـقناة 218″ عن خفض أسعار التذاكر على كافة الوجهات بنسبة 7 بالمائة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الاسعار الجديدة لتذاكر الطيران في الخطوط الجوية الليبية بالتزامن مع تغيير سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي حيث أصبحت اسعار الوجهات كالتالي:

اسعار التذاكر الجديدة:

سعر تذكرة رحلة طرابلس تونس طرابلس / 742 دينار ليبي و450 قرش

سعر تذكرة رحلة طرابلس مصر طرابلس 1007 دينار ليبي و970 قرش

سعر تذكرة طرابلس عمان طرابلس 1316 دينار ليبي و400 قرش

سعر تذكرة طرابلس اسطنبول طرابلس 1299 دينار ليبي و530 قرش.

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