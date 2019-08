سلامة يلتقي وزير خارجية تركيا في أنقرة

المتوسط

عقد الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم الأحد عدد من الاجتماعات عن ليبيا، على هامش فعاليات “المؤتمر الحادي عشر لمجلس السفراء الاتراك،”.

وأوضحت صفحة الأمم المتحدة على تويتر أن سلامة التقى وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو والمبعوث الرئاسي الخاص الى ليبيا امرالله ايشلر.

وفي سياق آخر ألقى اليوم الممثل الخاص غسان سلامة كلمة عن سبل ادارة الازمات وحلها امام “المؤتمر الحادي عشر لمجلس السفراء الاتراك” في أنقرة.

