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سلامة يلتقي وزير خارجية تركيا في أنقرة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
عقد الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم الأحد عدد من الاجتماعات عن ليبيا، على هامش فعاليات “المؤتمر الحادي عشر لمجلس السفراء الاتراك،”.
وأوضحت صفحة الأمم المتحدة على تويتر أن سلامة التقى وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو والمبعوث الرئاسي الخاص الى ليبيا امرالله ايشلر.
وفي سياق آخر ألقى اليوم الممثل الخاص غسان سلامة كلمة عن سبل ادارة الازمات وحلها امام “المؤتمر الحادي عشر لمجلس السفراء الاتراك” في أنقرة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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