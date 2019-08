الملف الليبي محور اهتمام الرئيسين المصري والفرنسي

المتوسط

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأحد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد بدوره أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال تركز على مناقشة الملف الليبي، كما استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

