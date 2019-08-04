شركة الكهرباء تعلن اعادة التغذية لمحطات التحويل بالجنوب تدريجياً‎

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجياً .
وأكدت الشركة في بيان لها انه جاري العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة اوباري الغازية .
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجياً .
وأكدت الشركة في بيان لها انه جاري العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة اوباري الغازية .
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الاكيد ان دواعش الكهرباء المستفيد الوحيد من مسرحية طرح الأحمال. يعقل ان طرابلس تعيش في ظلام منذ الامس الي هذه الساعه ؟؟؟ يجب بعد تحرير طرابلس تسريح العصابة الموجوده الان و محاكمتها. و جيبوا من تونس او مصر او المغرب فنيين ليتولوا اعمال توزيع الكهرباء. حسبنا الله فيكم كرهتمونا في كل شئ و في النهاية سيثور الليبيين عليكم.
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