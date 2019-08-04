شركة الكهرباء تعلن اعادة التغذية لمحطات التحويل بالجنوب تدريجياً‎

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجياً .

وأكدت الشركة في بيان لها انه جاري العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة اوباري الغازية .

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