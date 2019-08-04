اخبار ليبيا الان

شركة الكهرباء تعلن اعادة التغذية لمحطات التحويل بالجنوب تدريجياً‎

تم النشر منذُ 15 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجياً .

وأكدت الشركة في بيان لها انه جاري العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة اوباري الغازية .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاكيد ان دواعش الكهرباء المستفيد الوحيد من مسرحية طرح الأحمال. يعقل ان طرابلس تعيش في ظلام منذ الامس الي هذه الساعه ؟؟؟ يجب بعد تحرير طرابلس تسريح العصابة الموجوده الان و محاكمتها. و جيبوا من تونس او مصر او المغرب فنيين ليتولوا اعمال توزيع الكهرباء. حسبنا الله فيكم كرهتمونا في كل شئ و في النهاية سيثور الليبيين عليكم.

    رد