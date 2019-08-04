أعيان وحكماء الشويرف يؤكدون دعمهم للجيش ويباركون قرار المؤقتة بشأن تسمية مجلس تسيير للبلدية

الشويرف-العنوان

أعلن أعيان ومشائخ وحكماء منطقة الشويرف دعمهم ومباركتهم لانتصارات القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدين مباركة كل الخطوات والقرارات الصادرة عن الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، وفق بيان لهم.

وقال بيان أصدره أعيان مشائخ وحكماء منطقة الشويرف أمس السبت “نبارك كل القرارات الصادرة عن الشرعية بما في ذلك قرار الحكومة المؤقتة بشأن تسمية مجلس تسييري لبلدية الشويرف.

واستنكر أعيان وحكماء ومشائخ الشويرف البيان الذي تناقله عدد من القنوات التابعة لحكومة الوفاق حول رفضهم لقرار الحكومة المؤقتة بتشكيل مجلس تسييري لبلدية الشويرف، محملين المسؤولية الاجتماعية والقانونية عما ورد فيه لكل من وردت أسماؤهم بالتوقيع في ختامه، مؤكدين أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

وأكد البيان أن منطقة الشويرف باقية على العهد للوطن وللقوات المسلحة المقارعة للإرهاب والمخربين ولم ولن تتخاذل مع الوطن والمواطن محملين المسؤولية القانونية والاجتماعية لكل من وردت توقيعاتهم أسفل البيان في حال حدوث أي ضرر داخل المنطقة من شأنه التأثير على الأمن والسلم الاجتماعي.

ودعا الأعيان في ختام بيانهم إلى توحيد الصف ونبذ الفرقة والتعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن.

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