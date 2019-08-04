شباب درنة يطلقون حملة لترميم شوارع المدينة

أطلق شباب من مدينة درنة حملة تطوعية لترميم طرق المدينة وشوارعها أطلقوا عليها اسم “درنة لنا”.

وتهدف الحملة إلى إصلاح الطرق التي تعاني من كثرة الحفر والإهمال وبالتالي باتت مصدر ازعاج للأهالي الذين يشكون من أعطال سياراتهم بسبب الطرق المتهالكة.

وألغت الحفريات والإضافات العشوائية الناتجة عن تصرفات فردية في غياب الدولة، صفة الطرق المعبدة عن بعض شوارع درنة التي من المفترض أن تكون ممرات آمنة للأهالي وعرباتهم، لكنها تحولت لعكس ذلك وباتت سببا في الكثير من الضرر المادي والمعنوي والجمالي للمدينة.

ومع أن الحملة استهدفت شوارع عدة بالمدينة، إلا أن هناك شوارع أخرى تعاني بشكل كبير من التهالك وباتت تحتاج إلى ترميم وصيانة من قبل الجهات الرسمية.

ووصلت الحملة الى وسط المدينة في الشارع المعروف (شارع الفنار)، ولا تزال مستمرة في محاولة من القائمين عليها لترميم ما يمكن ترميمه بإمكانيات محدودة.

الجدير بالذكر أن هذه حملة انطلقت في مدينة البيضاء تحت شعار “البيضاء لنا”، لتصل اليوم إلى مدينة درنة بمساهمة من الشاعر الغنائي محمد الجويفي، ومجموعة من شباب المدينة.

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