أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر قرارًا بإعادة تعيين عميد طيار عبد الهادي العوامي مديرًا لإدارة المراسم العسكرية بالقيادة العامة.

جاء ذلك في القرار رقم “315” لسنة 2019 ميلادي، بإعادة تعيين العميد طيار عبد الهادي العوامي مديرا لإدارة المراسم العسكرية كإدارة هامة تعتمد على استخدام المعايير العالمية والدبلوماسية والبرتوكولات العسكرية.

The post تعيين عبد الهادي العوامي مديرًا لإدارة المراسم العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية