البدء بتطبيق قرار خفض الرسم على النقد الأجنبي

شرعت المصارف التجارية، الأحد، بتطبيق ما ورد في كتاب مصرف ليبيا المركزي الصادر اليوم عن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل، بشأن تطبيق خفض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارا من اليوم.

وخاطب الكتاب، الذي اطلعت عليه قناة “218”، كافة إدارات المصارف بضرورة تطبيق القرار الذي صدر الأسبوع الماضي والقاضي بخفض نسبة الرسم من 183% إلى 163% فيما يخص الاعتمادات التجارية والحوالات الشخصية للأفراد لغرض الدراسة والعلاج بالخارج.

وقالت مصادر مطلعة تعمل في القطاع المصرفي، إن الكتاب الصادر عن المصرف المركزي اليوم وصل بتوقيت متفاوت إلى المصارف التجارية الأمر الذي دعا البعض منها إلى تأخير تنفيذ قرار الرئاسي إلى ساعات نهاية الدوام الرسمي.

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